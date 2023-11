Premio all’orafo. Francesco Ridolfi

Francesco Ridolfi, orafo cattolichino, si aggiudica il primo premio internazionale del contest dedicato ai gioielli ‘Roma Jewelry Week’. In settimana è stato incntrato dalla sindaca Franca Foronchi: "Questo premio è un riconoscimento all’arte di Ridolfi ma è anche fonte di orgoglio per la nostra città. Grazie a Ridolfi, il nome di Cattolica è arrivato sul palco di un contest internazionale come quello del Roma Jewerly Week. È un biglietto da visita prezioso per il nostro territorio che continua a raccontarsi e a farsi conoscere per la sua creatività, intraprendenza, visionarietà. Complimenti a Ridolfi per questa vittoria e per la sua arte". L’opera si chiama ‘Vite parallele’, è un collier formato da due volti con all’interno un cuore e un microchip. Rappresenta l’incontro tra mondo reale e virtuale. Il ‘Roma Jewelry Week’ è un prestigioso evento internazionale dedicato al gioiello, giunto alla terza edizione, a cui hanno partecipato 80 artisti dall’Italia e dall’estero. La sindaca ha incontrato l’orafo nel suo laboratorio in piazza Filippini per portargli le congratulazioni a nome di tutta l’amministrazione comunale e di Cattolica. Il collier è stato realizzato in ottone, bronzo ossidato, argento e materiali innovativi come il titanio e lo zirconio.