Premio Chezzi, 80 elaborati in gara

Si è chiuso mercoledì scorso il termine per l’invio dei lavori relativi alla partecipazione della prima edizione del premio giornalistico ideato e promosso da Usgi, l’Unione sammarinese giornalisti e fotoreporters, intitolato al compianto Alberto Rino Chezzi, già presidente dell’associazione. Gli elaborati, provenienti dai giornalisti e fotoreporter della Repubblica di San Marino e dell’Italia, sono ben ottanta. Sarà ora compito impegnativo della giuria esaminare i lavori presentati. La cerimonia di premiazione avverrà sabato 12 aprile alle 11 nella sala del Castello di Serravalle . "E con soddisfazione – afferma Matteo Sèlleri, presidente Usgi – poter affermare la bella riuscita di questa iniziativa, nata in sordina, ma con l’importante appoggio di amici, colleghi, Ordini regionali dei giornalisti e la cassa di risonanza del Master in giornalismo dell’Università di Bologna".