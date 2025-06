Premio dedicato a Emma Rossi

‘Donne che cambiano il mondo’. Questo il titolo della nuova edizione del Premio internazionale Emma Rossi organizzato dall’Associazione che porta il nome della politica sammarinese che si è battuta per i diritti delle donne. Che quest’anno è anche un omaggio al 70esimo dell’Istituto per la sicurezza sociale (1955-2025) e sarà indirizzato a richiamare l’attenzione sul valore civile, sociale e umano della cura e dell’assistenza sanitaria e socio- sanitaria per tutti attraverso la figura di donne. Il premio di 5.000 euro sarà assegnato da un’apposita giuria, presieduta dalla professoressa Antonella Polimeni rettrice dell’Università Sapienza di Roma, all’inizio della prossima primavera a una donna tra quelle che saranno state candidate secondo le modalità stabilite dal regolamento. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato all’8 marzo del prossimo anno.