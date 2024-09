Premio fair play a 28 protagonisti dello sport tra musica, incontri e momenti istituzionali

Ventotto protagonisti dello sport e della società civile premiati. Questo è il momento clou, ma non l’unico, della settimana edizione della Giornata mondiale fair play andata in scena sabato scorso a San Marino. I lavori si sono aperti con i saluti istituzionali, in primis quelli del presidente del comitato nazionale sammarinese fair play Gian Battista Silvagni e del presidente Efpm Philippe Housiaux. Gli interventi di Sergio Luconi e Luca Venturelli hanno poi catturato l’attenzione dei presenti per la profondità e la sensibilità degli argomenti che hanno presentato, insieme alla presentazione di due libri di Gigliana Fiore, in arte Gilly. Poi la cerimonia di premiazione delle diverse categorie dei Premi fair Play 2024 che sono stati conferiti a 28 protagonisti dello sport e società civile alla presenza di Massimo Bonini. Un momento particolare e speciale del programma è stato anche l’incontro amichevole di calcio giovanile andato in scena al ‘Conti’ di Dogana che ha messo a confronto le rappresentative giovanili di Paperino San Giorgio (Prato) e Serravalle Football Academy (Castello di Serravalle).