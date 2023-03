Premio Guido Lucchini, ecco tutti i vincitori

Consegnati i riconoscimenti ai vincitori della prima edizione del Premio Guido Lucchini 2023, al cinema teatro Tiberio di Rimini. Per la categoria ‘Interprete’ della commedia riminese sono stati premiati Ilde Urbinati e Corrado Albani della compagnia ‘E Teatr Rimnes’, fondata dallo stesso Lucchini: i vincitori hanno ricevuto il premio per mano di Andrea Gnassi e Kristian Gianfreda. A Umberto Carlini è andato il premio ‘Zirudèla’, consegnatogli da Roberta Cappelletti che, insieme a Moreno Conficoni, Roberto Scaglioni ed Edmondo Comandini, è salita sul palco per un momento musicale. Alla memoria di Giuliano Carlini, Daniele Lucchini ha consegnato il premio per la ‘Poesia dialettale’, ritirato dalla moglie Sonia e dalle figlie. Trasmesso in diretta su Icaro Tv – canale 18 per l’Emilia-Romagna, il premio è stato promosso dal Gruppo Icaro su idea di Marco Colonna condivisa e sostenuta da Daniele Lucchini, figlio di Guido. Durante la serata svoltasi all’insegna della tradizione, dell’allegria e della condivisione, si sono esibiti Checco Tonti, Lorenzo Scarponi e Mauro Vannucci, autori ed interpreti della poesia dialettale, nonché Nevio Bedin che ha intrattenuto il pubblico con le sue barzellette. Tra le compagnie teatrali del Riminese sul palco per brevi sketch, ‘E Teatr Rimnes’, ‘La carovana’, ‘Quei dal Funtanele’, gli ‘Jarmidied’ e ‘La Nova Cumpagnia de Borg’.