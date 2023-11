Premio Meritatamente, ecco i sette vincitori della quinta edizione

Il concorso Meritamente della Società unione mutuo soccorso ha i suoi vincitori. La giuria ha selezionato, tra quindici partecipanti, i migliori candidati e il consiglio direttivo ha deliberato i vincitori e i relativi premi. I vincitori: Alessia Fontanella per il dottorato in Studi ebraici all’Università Ben-llan di Gerusalemme, Lorenzo Fabbri per un progetto di ricerca all’Harvard Medical School, Pietro Grassi per il dottorato in Information Technology al Politecnico di Milano, Marco Muscioni per il dottorato in Paleontologia dei vertebrati all’Università di Bologna, Aurora Righi per il master in Diritto delle nuove tecnologie all’Università Complutense di Madrid, Davide Venturini per il doppio percorso di studi all’Università di Pisa e alla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa; Giovanni Ugolini per un master in Management all’Esmt di Berlino.