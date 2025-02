Premio Panzini, attesa finita. Oggi sarà svelato il vincitore

Ormai è di casa a Bellaria Igea Marina: Mirko Casadei, figlio di Raoul e pronipote del mitico Secondo, "voce e sound per eccellenza della terra di Romagna", come rimarca il Comune, sarà ospite d’onore questa sera alle 21 al Palazzo dei congressi in occasione del Premio Panzini. Sul palco confermata la presenza della guest star, il cantautore e pianista Sergio Cammariere, in questo periodo impegnato in un tour nei teatri di tutta Italia, intitolato "Una sola giornata", dal titolo dell’ultimo album.

La massima onorificenza cittadina "ha visto gratificare in questi anni – ricorda l’amministrazione – grandi figure di donne e di uomini i quali, più di ogni altro, hanno rappresentato i valori della comunità e si sono distinti nel tenere alto il nome della città". Manifestazione, a ingresso gratuito, "che promette anche quest’anno intrattenimento musicale e contenuti artistico culturali di alto profilo sotto la direzione artistica firmata da Marco Vasini e dal Comitato Borgata Vecchia".

Istituito nel 2013, al Premio Panzini sono stati da subito affiancati numerosissimi riconoscimenti secondari. Sfoltiti negli ultimi anni. Ne restano tre: "Bellaria Igea Marina e la sua Storia", "Bellaria Igea Marina e il suo Futuro" e "Bellaria Igea Marina nel Mondo", nell’edizione 2024 sono stati rispettivamente conferiti al poeta dialettale Lorenzo Scarponi, al giovane attore Luca Santoro e a Richard Romagnoli, formatore ed esperto della terapia della risata.