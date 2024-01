Premio Panzini: candidature ai ’tempi supplementari’

"Stanno continuando ad arrivare segnalazioni riguardo a cittadini benemeriti e associazioni quali candidati al Premio Panzini 2024". L’amministrazione comunale scandisce il conto alla rovescia verso sabato 24 febbraio, data del gran gala al Palacongressi col quale Bellaria Igea Marina incoronerà il vincitore del principale riconoscimento cittadino, istituito nel 2013. Il termine ufficiale per le segnalazioni scadeva il 31 dicembre, ma come tradizione eventuali indicazioni successive vengono comunque valutate. La scorsa edizione ha visto incoronare Mattia Zaccagni, 28enne centrocampista della Lazio e della Nazionale, cresciuto nel Bellaria.

In memoria del ’poeta in bicicletta’ a metà dicembre si è tenuta, al Palaturismo, la due giorni intitolta ’L’uomo della Casa Rossa’. Con incontri, tavole rotonde e mostre dedicate allo scrittore e poeta, bellariese d’adozione, nativo di Senigallia (il 31 dicembre 1863), nel 160° della nascita. Nell’occasione è stato presentato il volume ’Alfredo Panzini. Fantasmi e persone. Un intellettuale controcorrente nel secolo della terza pagina’ a cura di Claudio Monti (editore Biblion). Un’indagine sull’opera, ancora poco splorata, del Panzini giornalista per ’Il Resto del Carlino’, con novanta articoli pubblicati tra il 1912 - quando a occuparsi della terza pagina, quella culturale all’epoca, c’era Mario Missiroli, e sulla testata bolognese scrivevano Giuseppe Prezzolini, Giovanni Papini e Ardengo Soffici - e il 1924. Panzini era un classicista con sensibilità moderne e un moderno che conservata il ricordo degli antichi. Da questa contaminazione, emerge dallo studio, forse, quel particolare umorismo, cifra stilistica di tutta la sua opera.