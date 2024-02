Premio Panzini, conto alla rovescia per conoscere il prossimo vincitore

Chi sarà il nuovo volto del Premio Panzini 2024? I bellariesi lo scopriranno questo sabato, nella serata di gala in programma al Palacongressi dalle ore 21. Un riconoscimento importante che la città consegna ogni anno a colei o colui che più di tutti si sia distinto nel tenere alto il nome di Bellaria Igea Marina. Ospite d’onore della serata sarà Sergio Rubini, attore, regista e sceneggiatore, tra i più apprezzati nel panorama cinematografico italiano. Una grande serata di spettacolo, a ingresso gratuito, organizzata dall’amministrazione con la direzione artistica del Comitato Borgata Vecchia, in collaborazione con AidaStudioProduzioni, InArte - Projects of Cultural Integration e Approdi Cinema. L’evento sarà condotto da Marco e Raffaello Vasini insieme a Ilaria Mazzotti, direttrice di InArte e della scuola musicale comunale. Tra gli ospiti ci sarà anche la vincitrice della prima edizione del premio: il soprano Gladys Rossi che si esibirà con il maestro Davide Cavalli (membro dell’Opera Academy del M° Riccardo Muti). Sul palco saliranno anche i ragazzi dell’InArte Pop Orchestra. Saranno consegnati altri tre premi: "Bellaria Igea Marina e la sua storia", "Bellaria Igea Marina e il suo futuro" e "Bellaria Igea Marina nel mondo". In platea sono tutti curiosi di poter trovare chi nel corso degli anni ha vinto il premio: dal calciatore Mattia Zaccagni al vincitore di Masterchef 10, Francesco Aquila, passando per personaggi noti come la missionaria Sara Foschi, l’ex direttore di Iccrea Holding, Roberto Mazzotti, il luminare di chirurgia toracica Maurizio Salvi e molti altri.