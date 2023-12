Premio Panzini, fissata la data per il gran galà

E’ già fissata a sabato 24 febbraio la data del gran galà in cui Bellaria Igea Marina incoronerà il dodicesimo vincitore del Premio Panzini: la principale onorificenza cittadina, nata nel 2013 per gratificare e riconoscere colei o colui che più di tutti si sia distinto nel tenere alto il nome di Bellaria Igea Marina. Segnalazioni da parte dei cittadini sui possibili candidati da far preevenire entro il 31 dicembre. L’edizione 2023 ha visto incoronare Mattia Zaccagni, 28enne centrocampista della Lazio e della Nazionale, cresciuto nel Bellaria.