Premio Panzini, galà a febbraio per la prima volta

Per la prima volta la serata di gala del Premio Panzini viene inserita tra gli eventi del mese di febbraio. "Ultima ma non per importanza – sottolinea l’amministrazione comunale – e come sempre inserita nel contesto delle celebrazioni di Sant’Apollonia, la serata di gala che, sabato 24 febbraio al Palacongressi, incoronerà il vincitore del Premio Panzini edizione 2024, il più prestigioso riconoscimento cittadino ufficiale conferito dal Comune di Bellaria Igea Marina". Un evento che accoglierà, al suo interno, un momento dedicato alle celebrazioni del 160° anniversario della nascita - a Senigallia - dello stesso Alfredo Panzini, bellariese d’adozione. Lo scorso anno il riconoscimento è andato all’esterno della Lazio e della Nazionale Mattia Zaccagni, bellariese doc. Dal Comune è arrivato lo ’stop’ alle segnalazioni da parte di cittadini e associazioni con indicazioni per le possibili ’nomination’ del 2024.