Premio Panzini il 4 marzo Arrivate venti candidature

Torna il Premio Panzini a Bellaria Igea Marina. La serata di premiazione sarà venerdì 4 marzo al Palacongressi. Quest’anno la kermesse compie ben 10 anni. Le segnalazioni giunte già sul tavolo dell’amministrazione sono da record: oltre una ventina. Arrivano tutte dalla cittadinanza che nelle scorse settimane è stata coinvolta a lasciare i nomi che meglio rappresentano Bellaria Igea Marina.

Anche quest’anno accanto al riconoscimento principe, sono stati affiancati tre premi identificati come ’Bellaria Igea Marina e la sua storia’, ’Bellaria Igea Marina nel mondo’ e ’Bellaria Igea Marina e il suo futuro’. Quest’ultimo tutto dedicato ai giovani bellariesi che si stanno già distinguendo per le loro doti e capacità.

"Nonostante abbia storia recente, il premio Panzini è molto sentito nella nostra comunità – dice il sindaco Filippo Giorgetti – lo testimoniano le tante segnalazioni arrivate per le candidature ai premi. Quest’anno oltre una ventina. La serata del Premio Panzini è difatti un’occasione importante di appartenenza e identità alla nostra bellissima città. L’attenzione che vorrei porre è legata in particolare al premio ‘Bellaria Igea Marina e la sua storia’, un riconoscimento importante per una figura storica che ha riservato gratitudine per la nostra città". Tutti i riconoscimenti vengono sempre assegnati a soggetti nati, residenti oppure operanti nel comune di Bellaria Igea Marina.

Il Premio Panzini premia singoli cittadini o gruppiassociazioni che hanno compiuto atti o gesti di comprovata bontà nei confronti del prossimo, nel campo del volontariato, della collettività, chi si è distinto a livello nazionale e internazionale e ha dato lustro alla città oppure chi si è evidenziato per lo sviluppo e il miglioramento dei servizi, per la salvaguardia dell’ambiente, per la tutela paesaggistica del territorio. Restano ancora top secret i nomi dei premiati. Si scopriranno solo a fine mese.

"La nostra intenzione è quella tornare a festeggiare il premio in presenza al Palacongressi – conclude il primo cittadino –. Coinvolgeremo il pubblico con momenti e contenuti di alto livello a livello culturale e artistico. L’ingresso è libero e aperto a tutti. Siamo felici se ci sarà tanta partecipazione per questa decima edizione".

Rita Celli