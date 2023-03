Premio Panzini Palacongressi verso il sold out

Si annuncia il tutto esaurito questa sera al Palacongressi per il Premio Panzini. La decima edizione sarà all’insegna di musica e spettacolo. Dal funky all’operistica al pop. Il successore dello chef Francesco Aquila, vincitore nel 2022, sarà insignito in occasione di un gran gala in musica a ingresso gratuito. Tanta attesa per Antonio Catania, Le 4 Divas, Dino Gnassi e la sua Band. Catania è un attore di gran talento, è stato diretto tra gli altri da Gabriele Salvatores. Ha lavorato con attori come Diego Abatantuono, Carlo Verdone, Monica Guerritore, Stefania Sandrelli, Vittorio Gassman e Giancarlo Giannini. Per la parte musicale in scena Le 4 Divas, apprezzato ensemble vocale formato da quattro giovani soprani che rivedono famose pagine d’opera di autori come Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Gioaccino Rossini, Vincenzo Bellini. Dalla lirica (rivista) al pop con la Funky Corporation di Dino Gnassi, direttore della band che per anni ha accompagnato le serate del Maurizio Costanzo Show. "Una serata che vuole essere di festa – ha dichiarato il sindaco Filippo Giorgetti – di celebrazione della nostra identità e di quel senso di comunità che, da sempre, il Premio Panzini porta con sé".