Premio Panzini, si accettano candidature

Chi saranno i prossimi vincitori del Premio Panzini di Bellaria? Le candidature e proposte di persone singole o gruppi e associazioni, vanno inviate al comune entro e non oltre fine dicembre. Già fissata la serata di gala per la cerimonia di conferimento del premio: sabato 22 febbraio 2025, sempre al Palacongressi coordinata dal comitato Borgata Vecchia e da Marco Vasini. La massima onorificenza cittadina, istituita nel 2013, si è consolidata nel tempo. All’inizio di quest’anno, il premio è andato a Tonino Bernardini, fondatore e anima di Igea Carni, azienda leader sul territorio nel campo dei servizi alla ristorazione. Ma negli anni sono stati tantissimi le donne e gli uomini premiati per aver rappresentato i valori della comunità che si sono distinti nel tenere alto il nome di Bellaria Igea Marina in Italia e nel mondo: il dottor Giovanni Crociati, cardiologo scomparso pochi giorni fa (premiato nel 2020), il soprano Gladys Rossi, il compianto Michelangelo "Lallo" Petrucci, fondatore dell’azienda Bimare, la missionaria Sara Foschi, l’ex direttore di Iccrea Holding, Roberto Mazzotti, il luminare di chirurgia, Maurizio Salvi, il fondatore di Pubblica Assistenza Croce Blu, Daniele Grosseto, e il generale della Guardia di Finanza, Gabriele Procucci.

Negli ultimi anni, il riconoscimento è andato a Marco Vasini, operatore turistico e protagonista per tanti anni alla guida di Sol et Salus (ad oggi unico vincitore postumo). Ma tra i premiati ci sono stati anche il vincitore di Masterchef 10, lo chef Francesco Aquila, e il centrocampista della Lazio e della nazionale, Mattia Zaccagni. Le segnalazioni per i futuri premiati 2025 dovranno pervenire entro il 31 dicembre in comune. Confermati, accanto al premio Panzini, anche i riconoscimenti "Bellaria Igea Marina e la sua Storia", "Bellaria Igea Marina e il suo Futuro" e "Bellaria Igea Marina nel Mondo". La semplice procedura va indicata nell’avviso pubblico dedicato consultabile sul sito www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it. Possono essere segnalati singoli cittadini o gruppi/aziende/realtà associative che operano e si sono particolarmente distinti nei vari settori.