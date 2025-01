Premio Panzini, spunta Cammariere

Dopo Sergio Rubini e Gladys Rossi lo scorso anno sarà il pianista e cantautore Sergio Cammariere l’ospite d’onore della 12esima edizione del Premio Panzini, sabato 22 febbraio al Palacongressi. Conclusa la ’finestra’ per le segnalazioni qualificate da inoltrare al municipio, viene anticipata la data della rassegna 2025. Come tradizione, una serata di gala per conferire il prestigioso riconoscimento del Premio Panzini, "massima onorificenza cittadina – sottolinea l’amministrazione comunale – riferita a coloro che rappresentano i valori della comunità e si siano distinti nel tenere alto il nome di Bellaria Igea Marina".

Durante la serata, ad affiancare il premio principale - verranno assegnati anche tre importanti riconoscimenti: ’Bellaria Igea Marina e la sua Storia’, ’Bellaria Igea Marina e il suo futuro’ e ’Bellaria Igea Marina nel mondo’. L’evento sarà arricchito da intrattenimenti e contenuti artistico culturali "di alto profilo", con la direzione artistica a cura di Marco Vasini e Comitato Borgata Vecchia.

Il Premio Panzini 2024 è andato a Tonino Bernardini, fondatore e anima di Igea Carni, da piccola azienda locale fondata nel 1967 a realtà leader sul territorio nei servizi alla ristorazione. Riconoscimenti erano andati anche anche a Richard Romagnoli, Luca Santoro e Lorenzo Scarponi. Due anni fa l’edizione 2023 del premio ha visto incoronare Mattia Zaccagni, esterno e capitano della Lazio e atleta della Nazionale, la cui carriera da professionista cominciò proprio nel Bellaria Calcio. Nel corso degli anni hanno vinto il premio il dottor Giovanni Crociati, cardiologo scomparso di recente (premiato nel 2020), il soprano Gladys Rossi, i compianti Marco Vasini, fondatore del Sol et Salus, e Michelangelo ’Lallo’ Petrucci, fondatore del cantiere BiMare, la missionaria Sara Foschi, l’ex direttore di Iccrea Holding, Roberto Mazzotti, il chirurgo, Maurizio Salvi, lo chef Frncesco Aquila, il fondatore di Croce Blu, Daniele Grosseto, il generale della Finanza, Gabriele Procucci.