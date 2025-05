Premio ’Paolo Fabbri’. Giovani e valori, il futuro inizia dalle idee

Domani alle 20.45 il Teatro degli Atti di Rimini ospiterà la cerimonia di premiazione del Premio Letterario Paolo Fabbri, concorso promosso dall’Associazione Alumni del Liceo classico “Giulio Cesare”, con il patrocinio del Comune di Rimini e, da quest’anno, anche dal QN Il Resto del Carlino. Voluto e sostenuto da Domini Soso Fabbri per onorare la memoria del marito Paolo, il premio celebra la figura di un uomo che ha dedicato la propria vita alla comunicazione, al giornalismo e alla promozione culturale.

Paolo Fabbri, originario di Riccione e ex alunno del Liceo classico, fu giornalista, promotore turistico, consulente e ideatore di eventi. Il concorso a lui intitolato è riservato agli studenti degli ultimi tre anni del Liceo “G. Cesare - M. Valgimigli” e invita alla riflessione sui valori fondamentali dell’esistenza, prendendo spunto da una frase della scienziata Rita Levi Montalcini che sottolinea l’urgenza, soprattutto per le nuove generazioni, di credere in ideali autentici e positivi.

Il tema del concorso ha stimolato i partecipanti – 32 in totale – a confrontarsi con parole come onestà, giustizia, rispetto, coraggio e altruismo, in dialogo con pensieri di grandi figure come Oriana Fallaci, Norberto Bobbio, Winston Churchill, Papa Francesco e Lev Tolstoj. Tra tutti, la giuria ha selezionato due vincitori ex aequo, che riceveranno un premio di 500 euro ciascuno e una pergamena. Durante la serata verranno letti alcuni estratti dei due elaborati premiati.

La commissione giudicatrice, composta da esperti di spicco nel mondo della comunicazione e della cultura, comprende Mauro Miccio (presidente), Giorgio Tonelli, Chiara Giovannini, Carlo Rufo Spina e Domini Soso Fabbri.

L’evento si inserisce quest’anno nel programma della “Settimana della musica” e vedrà la partecipazione dell’orchestra del Liceo, “Classicisti di nome”. A completare la serata, gli studenti presenteranno una selezione di progetti creativi sviluppati durante l’anno scolastico: dal laboratorio poetico Codice Orfeo, allo spettacolo hip hop The Blues Brothers, fino a Le voci degli antichi: l’Eneide tra passato e presente e Il cavallo di matite, originale interpretazione grafica del Ciclo troiano a cura di Federico Cavicchia.