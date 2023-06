‘Premio Riccione per il teatro’ da record

Con una nuova giuria, una rinnovata veste grafica e un record assoluto di partecipazioni (sono ben 656 i testi inviati), torna il Premio Riccione per il Teatro, ieri presentato per la prima volta a Bologna, nella sede dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. Nato nel 1947 e giunto alla 57esima edizione volta, il premio in programma a Riccione dal 13 al 15 ottobre quest’anno vedrà la partecipazione di personaggi illustri come Carlo Lucarelli (foto), Concita De Gregorio e Lino Guanciale, questi ultimi due membri di giuria assieme a Graziano Graziani, Claudio Longhi, Walter Zambaldi e alla presidente Lucia Calamaro. Organizzato dall’associazione culturale Riccione Teatro, il concorso con cadenza biennale assegna il premio all’autore di un’opera teatrale in lingua italiana o in dialetto, non ancora rappresentata in pubblico, ed è aperto a tutte le forme della scrittura per la scena, compreso traduzioni, trasposizioni e adattamenti. Con lo scopo di incentivare nuovi talenti e favorire il ricambio generazionale, è prevista pure l’assegnazione del 15esimo Premio Riccione Pier Vittorio Tondelli, dedicato agli autori under 30. Viene inoltre attribuita la menzione speciale "Franco Quadri" all’opera che meglio coniuga scrittura teatrale e ricerca letteraria. Un particolare: il premio sarà caratterizzato da un omaggio a Italo Calvino nel centenario dalla nascita, datata 15 ottobre 1923. Lo spettacolo di apertura, in programma venerdì 13 ottobre, vedrà in scena Carlo Lucarelli, in veste di "Dee Giallo" (programma dedicato ai misteri nel mondo della musica) per raccontare la band The Clash in una formula che unisce narrazione e videoclip originali. Il 14, invece, in prima assoluta italiana spazio al giovanissimo pianista islandese Gabriel Olafs, noto per aver rivoluzionato i canoni della musica con una propria linea espressiva. Il 15 saranno infine si annunciano i vincitori. La presidente dell’Assemblea Emma Petitti commenta: "Il Premio Riccione per il Teatro è un autentico laboratorio di cultura, un concorso che negli anni ha sfornato talenti e offerto la possibilità a tanti giovani di affacciarsi e crescere nell’affascinante mondo della drammaturgia". Ne sottolinea la "vocazione internazionale e l’attenzione all’Europa", l’assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori e va fiero dell’alta partecipazione Daniele Gualdi, presidente di Riccione Teatro. Così pure il direttore artistico Simone Bruscia che, affiancato dall’assessore Sandra Villa, ricorda: "Questo è il concorso più longevo d’Europa, ha ottenuto una visibilità straordinaria in un momento storico nel quale la drammaturgia abita la periferia".

Nives Concolino