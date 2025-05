Premio Riccione per il teatro, Maraini presidente

La giuria del 58esimo Premio Riccione per il Teatro, in programma dal 3 al 5 ottobre, ha una nuova presidente. Si tratta della scrittrice Dacia Maraini, nominata da Riccione Teatro in seguito alle dimissioni di Lucia Calamaro. Alla nuova entrata, a Riccione premiata per cinque volte in trent’anni, il 4 ottobre sarà pure conferito il Premio Riccione alla Carriera. Nel frattempo l’organizzazione annuncia la proroga del bando di concorso, fissata al 31 maggio.

Maraini, tra le più autorevoli penne del panorama italiano, tradotta in circa trenta lingue, autrice di numerose opere teatrali, nonché di romanzi, racconti, poesie e saggi, è pure vincitrice dei due più importanti premi letterari italiani: il Campiello, ricevuto nel 1990 con La lunga vita di Marianna Ucrìa, e lo Strega nel 1999 con Buio.

A Riccione nel 1975 ha conquistato il Premio Paolo Bignami per Don Juan, bissato l’anno successivo con Reparto speciale antiterrorismo. Nel 1978 e nel 1981 ha poi ricevuto il riconoscimento più ambito, ossia il Premio Nazionale Riccione Ater, prima per la pièce Clitennestra e poi per Lezioni d’amore. È invece del 2007 il Premio Marisa Fabbri assegnatole per Notarbartolo, un uomo giusto.

In giuria Maraini sarà affiancata dalla giornalista e scrittrice Concita De Gregorio, dal critico Graziano Graziani e dall’attore Lino Guanciale, con loro anche il direttore del Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa Claudio Longhi, lo scrittore e autore radiofonico Lorenzo Pavolini, la curatrice di Anni Luce / Romaeuropa Festival e co-direttrice di Carrozzerie n.o.t. Maura Teofili e il direttore del Teatro Stabile di Bolzano Walter Zambaldi. In quanto all’assegnazione del primo Premio Riccione alla drammaturgia per le nuove generazioni, la giuria si affiderà a un comitato di esperti del quale fanno parte Federica Iacobelli (presidente), Renata Coluccini, Giuditta Mingucci, e Cira Santoro Cengic, oltre che da Graziano Graziani.

Non mancano le novità a partire dalla categoria riservata ai testi teatrali per il pubblico giovane (7-11 e 12-15 anni). Il concorso prevede tre riconoscimenti in danaro ai drammaturghi e due premi di produzione. Riccione si prepara così al grande appuntamento, con Dacia Maraini a guidare la giuria.

