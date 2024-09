Premio speciale per i volontari. Supereroi

Diploma menzione d’onore fair play. È quello conferito dal Comintato nazionale sammarinese fair play durante la settima edizione della giornata mondiale a un gruppo di volontari, un gruppo di amici che indossati i panni dei supereroi potano un sorriso ai bambini e bambine con centinaia di regali negli ospedali della Romagna e nell’ospedale della Repubblica di San Marino nei reparti di Pediatria.

"Un bellissimo esempio – dicono dal comitato sammarinese – una lodevole iniziativa di solidarietà e vicinanza ai giovanissimi pazienti". L’idea è nata da Andrea Calisi, Fabio Sensolini, Nicola Ripa ed Elisa Lauteri. Ed è stata immediatamente apprezzata dai piccoli pazienti ricoverati negli ospedali della Romagna e in quello del Titano. Nella recente vicita all’ospedale di Stato, con la partecipazione di Luca Nicolini e Simone Pensierini, i volontari supereroi hanno messo a disposizione regali per i bambini in cura nel raperto di Pediatria diretto dal primario Laura Viola.