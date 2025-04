Premio Valpharma per il cinema alla regista. Margherita Ferri

È Margherita Ferri, la regista de Il ragazzo dai pantaloni rosa, la vincitrice del 5° Premio Valpharma per il cinema. La pellicola si ispira alla storia realmente accaduta di Andrea Spezzacatena, il giovane di 15 anni che si è tolto la vita il 20 novembre 2012, dopo essere stato vittima di cyberbullismo.

Il Premio Valpharma per il cinema nasce nel 2021 per volere di Alessia Valducci, chairwoman di Valpharma Group, per ricordare il padre Roberto e anche quest’anno si svolgerà all’interno de ‘La Settima Arte Cinema e Industria’. A Rimini la Festa del Cinema dall’8 all’11 maggio. Margherita Ferri e Alessia Valducci incontreranno il pubblico e gli studenti nella mattinata del 10 maggio alle 9.30 al Cinema Fulgor, la premiazione avrà luogo nel pomeriggio al Teatro Galli.