Prende a pugni un negoziante: "Ti ammazzo"

Prende a pugni un commerciante spedendolo in pronto soccorso con una frattura dello zigomo, poi torna nel negozio pretendendo da lui del denaro altrimenti "lo avrebbe ammazzato" di botte. Succede a Cattolica, dove l’altro ieri un cittadino marocchino di 25 anni, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine con alle spalle una lunga sfilza di denunce per diversi episodi, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentata rapina. Tutto comincia mercoledì sera, in via Carducci. Il 25enne, probabilmente ubriaco fradicio, si avvicina al negozio di bigiotteria gestito da un commerciante bengalese. Inizia a comportarsi in maniera molesta, così il titolare è costretto ad uscire in strada per rimproverarlo. Gli chiede di andarsene, ma a quel punto il nordafricano perde completamente la testa e come una furia si scaglia addosso al povero negoziante. Spintoni e pugni che lo fanno finire a terra, con una bruttissima frattura dello zigomo che successivamente gli costerà il ricovero nel reparto di chirurgia maxillofacciale dell’ospedale Bufalini di Cesena. Vengono chiamati i soccorsi e sul posto arriva a sirene spiegate l’ambulanza del 118, mentre nel frattempo il marocchino si dilegua. Scattano le ricerche ma non viene trovato. È lui stesso, però, a ripresentarsi in via Carducci il giorno seguente. Entra nel negozio e inizia a minaccia il titolare, che nel frattempo è stato dimesso. "Con te non ho ancora finito, dammi i soldi altrimenti ti ammazzo" sono le parole che avrebbe pronunciato per intimidire il cittadino bengalese. Quest’ultimo riesce in qualche modo ad allertare i carabinieri. Una pattuglia si trova da quelle parti e si precipita sul posto, in tempo per impedire che il tentativo di rapina vada a segno. Il 25enne viene ammanettato e accompagnato in caserma. Ieri mattina, difeso dall’avvocato d’ufficio Domenico Barletta, è comparso davanti al giudice del tribunale di Rimini, dove si è sottoposto al processo per diretissima. Il giudice ha convalidato il fermo e disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. Non sarebbe la prima volta che il marocchino finisce nei guai con la giustizia. Nel 2022 era stato infatti pizzicato a sfasciare delle macchine nel parcheggio del Malindi.