Notte di sangue, prende a bottigliate il rivale in amore e gli sfregia il volto: è grave

Rimini, 7 gennaio 2024 - Prima gli animi si sarebbero scaldati all’interno di un locale di Rimini, dove quattro persone, tra cui una coppia, stavano trascorrendo la serata a cavallo tra venerdì e ieri per bere qualcosa tutti assieme. Poi, al momento di tornare a casa, la situazione sarebbe degenerata ulteriormente a bordo dell’auto in cui viaggiavano tutti e quattro gli amici e dove un uomo di 38 anni avrebbe iniziato ad avanzare illazioni circa una presunta attrazione sessuale tra la propria compagna e un altro uomo – un riminese di 41 anni – che si trovava appunto anch’esso a bordo per rincasare.

Una parola di troppo, qualcosa di insinuato e che non deve essere andato per niente giù al 41enne e all’altro amico che era con lui e la coppia l’altra sera – un sammarinese di 35 anni –. Un boccone tanto amaro da digerire che, secondo le primissime ricostruzioni compiute dagli investigatori, avrebbe portato il 41enne, una volta parcheggiata l’auto in una strada nei pressi di viale Repubblica intorno alle 4 della notte, a impugnare una bottiglia di vetro che aveva con sé, infrangerla e poi con essa affrontare il rivale, il 38enne compagno della donna.

Ne sarebbe dunque scaturita un’aggressione brutale, quella imputata al 41enne che avrebbe colpito ripetutamente con la bottiglia di vetro la propria vittima, mentre l’amico 35enne era impegnato a incitarlo nel menare botte e a tenere ferma per le braccia la compagna della vittima, che cercava invece di divincolarsi e dividere i due uomini azzuffati.

I colpi inferti però dal 41enne con i cocci della bottiglia di vetro hanno quindi ferito gravemente al volto il compagno della ragazza, recidendogli anche l’aorta al di sotto dell’orecchio e procurandogli una frattura orbitale. E’ stato quindi vedendo sgorgare il sangue a fiumi che gli aggressori si sono quindi dileguati e sul luogo dell’aggressione è arrivata la polizia, che ha tamponato immediatamente la ferita nell’attesa che sul posto arrivassero anche i sanitari del 118. Il 38enne gravemente ferito difatti è stato subito accompagnato in ospedale, dove dopo le iniziali difficoltà incontrate dei medici del Pronto soccorso nel suturare la ferita e con il timore che il sangue perso per l’aggressione fosse ormai troppo, infine l’uomo è stato stabilizzato dai sanitari, pur trovandosi ancora oggi ricoverato nel nosocomio con una prognosi riservata, ma non più in pericolo di vita.

A seguito dell’accaduto la polizia nel corso della mattinata di ieri ha quindi allertato il sostituto procuratore di turno Davide Ercolani e ha poi rintracciato i due amici ritenuti essere gli aggressori del 38enne nelle loro rispettive abitazioni. Il 41enne e il 35enne sammarinese, rispettivamente difesi dagli avvocati Giuliano Renzi e Piero Ippoliti, sono stati perciò fermati con l’accusa di lesioni gravi e di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

Domani quindi compariranno davanti al gip per l’udienza di convalida dell’arresto alla presenza dei rispettivi legali difensori.