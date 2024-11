Prende forma sul lungomare la maxi pista di pattinaggio

Prende forma sul lungomare della Libertà di Riccione la pista per pattinare sul ghiaccio nel periodo natalizio. Si annuncia come la più grande d’Italia, primato che l’hanno scorso ha conquistato Milano per la sua struttura estesa su 1.500 metri quadri. In attesa dall’apertura, fissata per sabato 23 novembre, alla vigilia dell’accensione delle luminarie, gli operai lavorano a ritmo serrato. Già installata la tensostruttura in piazzale Roma dove, oltre a essere accolti nel Lungomare Ice Park, si potrà pattinare anche con il maltempo. Da qui parte il tratto di pista scoperta, che in prossimità delle aiuole e delle fontane si biforca per poi ricongiungersi a pochi passi del Gustavino. Per la prima volta i pattinatori potranno provare il brivido di sfrecciale sul lugonmare a ridosso delle cabine. Sempre in piazzale Roma si lavora per lo smontaggio del grande palco, che in parte verrà utilizzato per allestire l’Arena H2O , in piazzale Ceccarini, dove si terranno i concerti. Il tutto è inserito nell’ambito di Riccione Christmas Sea - un Natale dal mare che verrà inaugurato ufficialmente con una festa domenica 24.

