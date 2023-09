Prende il via il progetto della caserma

Aggiudicati i lavori per i servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione ed esecuzione della nuova caserma dei carabinieri a Riccione. A darne notizia è il segretario delle civiche di centrodestra, Fabrizio Pullè. "Eppur si muove. Stiamo parlando della futura caserma dei carabinieri che l’allora giunta Tosi volle far realizzare in via Cortemaggiore, in parte di quello che è il parcheggio ex Volta. E’ qui che l’idea ha mosso i primi passi fino alla concessione della superficie al ministero affinché potessero partire tutte le pratiche fino ad arrivare alla sua costruzione. Non si tratta solo della caserma, ma anche degli alloggi per il personale, tasto dolente viste le condizioni in cui oggi si trova l’edificio dove insiste la caserma". Intanto "l’Agenzia del Demanio, nell’iter di costruzione della nuova caserma dei carabinieri in zona porto a Riccione, ha posto un altro fondamentale, determinante, tassello: ha formalmente comunicato l’aggiudicazione, a seguito di gara europea, dei servizi di architettura ed ingegneria. Ciò significa che l’iter sta andando avanti. Ciò significa che tutto si sta compiendo. Ciò significa che tra qualche mese, potranno iniziare i lavori".