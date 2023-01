"Prendiamo i ragazzi per la gola con i sapori delle Hawaii"

Il primo locale di poke a Santarcangelo ha aperto ieri in via don Minzoni. Alla gestione di ‘Baan’, questo il nome del nuovo ristorante, ci sono due trentenni di Bellaria: Massimiliano Pasi e Luigi Del Prete, entrambi nella ristorazione da anni. "Da tempo volevamo portare la nostra attività in una città strategica come Santarcangelo – spiega Pasi – Il poke sta funzionando tantissimo. Per chi non lo conoscesse, è un piatto hawaiano a base di pesce crudo marinato, servito con riso, frutta e verdura. Quando abbiamo aperto il primo locale a Bellaria nel 2019, siamo partiti da subito forte. Abbiamo voluto compiere questo nuovo passo a Santarcangelo, un po’ in controtendenza visti i rincari e le difficoltà che interessano tutti. Abbiamo deciso di investire aprendo il nuovo locale dando lavoro ad altri dipendenti". ’Baan’ effettuerà servizio di asporto e consegna a domicilio, nei mesi estivi avrà anche una decina di coperti all’esterno. "Ultimamente avevamo sempre più richieste dalla Valmarecchia – continua Pasi – Così abbiamo deciso di aprire a Santarcangelo per servire tutta la zona, da Savignano a Poggio Torriana, fino a Rimini. Vogliamo garantire anche il servizio di consegna e asporto alle aziende locali, per le pause pranzo". Del Prete è un ex chef, Pasi è invece un esperto rappresentante di prodotti alimentari artigianali. "Siamo stati tra i primi a credere nel poke – spiegano – e volevamo essere pionieri in una bella realtà come Santarcangelo. La scelta fin dall’inizio è stata quella di specializzarci su un unico prodotto. Frutta e verdura arrivano da un fornitore locale, di Cesenatico. Per la parte asiatica abbiamo un fornitore giapponese con anni di esperienza". Ieri pomeriggio l’inaugurazione del locale e c’è stata subito grande affluenza. "I ragazzi amano molto i poke – concludono i titolari – ma in realtà è un prodotto che piace davvero a tutti".

Rita Celli