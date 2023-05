"Prendiamo i turisti per la gola con gli eventi"

Per Santarcangelo sarà ancora un’Estate viva. Tanti gli eventi in programma in città da giugno, e ’Città vìva’ (associazione che riunisce negozi, locali e attività del centro) farà la sua parte, proponendo un ricco calendario. Come l’anno scorso si partirà con SantaPiada, in programma il 16 e il 17 giugno. Poi i mercatini degli artigiani, Calici Santarcangelo ad agosto (organizzato insieme alla Pro Loco), le serate di Discopiazza e tanto altro.

Si parte, come detto, con SantaPiada. Una manifestazione tornata protagonista nel 2022 (dopo che mancava da anni) e che, grazie al nuovo format, ha ottenuto grande successo: in 20mila parteciperanno alla festa l’anno scorso. Tra le novità di questa edizione il laboratorio tenuto da alcune azdore (in collaborazione con la Fondazione culture Santarcangelo) per insegnare a grandi e piccini come preparare la piadina. La sera del 16 invece si terrà un grande flashmob, per invitare il pubblico in centro a intonare Romagna mia per le strade di Santarcangelo. Già fissate le serate con i mercatini degli artigiani: si svolgeranno il 23, 24 e 30 giugno, l’1, il 28 e il 29 Luglio, e ancora il 4, il 5, il 18 e il 19 agosto e l’8 e il 9 settembre.

Il calendario degli eventi a cura di ’Città viva’ è ancora in via di definizione, ma Alex Bertozzi, il presidente dell’associazione, assicura che "saranno riproposti tutti i grandi eventi che hanno riempito il centro storico di Santarcangelo lo scorso anno. Inoltre non mancherano alcune novità per allietare e sorprendere le serate estive della città. Puntiamo a consolidare e potenziare il programma degli eventi, anche per attirare sempre più turisti qui a Santarcangelo". Intanto il Comune ha deciso di confermare il contributo economico a ’Città viva’ per l’organizzazione di manifestazioni ed eventi, stanziando 2mila euro a favore dell’associazione.