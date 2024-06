Prendono il via i lavori per il nuovo palasport di Santarcangelo

Parte il cantiere per il nuovo palasport di Santarcangelo. Ieri la consegna dell’area, in via della Resistenza, al raggruppamento di imprese (la Società fra Operai Muratori di Cesena e la cooperativa sociale Cicai) a cui il Comune ha affidato i lavori. La struttura, dal costo complessivo di circa 4,2 milioni di euro, di cui 3 milioni e 882mila finanziati da fondi Pnrr, richiederà oltre un anno e mezzo di lavori. "Siamo soddisfatti nel veder partire nei tempi stabiliti un’opera strategica per Santarcangelo, che darà una risposta concreta alle esigenze della tante società sportive attive in città – dice il sindaco Filippo Sacchetti – Poter contare, per un cantiere così importante, su una rete di imprese del territorio che vanta una consolidata esperienza, è una garanzia rispetto all’esito dei lavori, che saranno costantemente monitorati dai nostri uffici in costante dialogo con le imprese". La nuova palestra "è il primo passo verso la completa realizzazione della cittadella dello sport", che prevede in futuro interventi anche allo stadio ’Mazzola’ e ad altri impianti.