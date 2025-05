Prenotazioni estive, Cattolica sorride. Ma giugno rimane un’incognita

La Regina volta pagina dopo i ponti primaverili e la Pasqua con molti alberghi che adesso chiudono per riaprire poi solo dai primi di giugno in avanti. Ma proprio giugno è ancora una volta un mese tutto da decifrare e definire. Dall’associazione albergatori arriva un’analisi dello stato attuale del turismo cattolichino che tiene conto di questo mese ’punto interrogativo’: "Siamo molto contenti di come sono andati i ponti di primavera e degli eventi sportivi come la Granfondo Squali – conferma Giovanni Gaudenzi, vicepresidente dell’associazione albergatori –, ma adesso si torna a chiudere, in gran parte, per poi riaprire per il ponte del 2 giugno o più avanti. Proprio giugno ci preoccupa perché siamo su percentuali del 50% di prenotazioni".

Il primo mese estivo per la Regina resta un rebus da decifrare insomma: "E’ un mese delicato per il nostro incoming turistico – prosegue Gaudenzi – perché non abbiamo manifestazioni in grado di creare pacchetti per migliaia di turisti, poi ci sono le scuole aperte fino al 10-15 del mese ed anche l’incertezza del meteo fa il resto. Ma per luglio ed agosto invece il trend è in crescita ed il mercato tiene. Al momento in quei due mesi siamo sul 70-75% delle prenotazioni e continuano ad arrivare richieste perché luglio ed agosto sono mesi caldi ed il sole ed il mare ci sostengono. Dobbiamo lavorare sulla destagionalizzazione".

Ed in questa direzione si piazza anche la futura apertura e gestione del nuovo Palasport in zona ex-Vgs in pieno quartiere sportivo. Proprio in questo periodo è in corso il bando di assegnazione per la futura gestione: "Il nuovo Palasport può essere un vero asso nella manica – prosegue Gaudenzi – per dare un impulso forte a tutto il settore turistico-sportivo, per questo è molto importante che l’amministrazione comunale possa contare su un futuro gestore in grado di creare sinergie con la città ed anche con gli operatori. Nelle prossime settimane ne sapremo di più". Maggio intanto è stato caratterizzato da Inferno Run ed appunto la Gran Fondo Squali, a fine mese si terrà Ocean Man ed a metà giugno ci sarà anche un importante evento di boxe a livello nazionale. "Anche alcuni eventi del Misano Circuit – continua Gaudenzi – fanno la differenza, come ad esempio la Superbike a giugno, ma Cattolica vuole crescere ancora". Nelle prossime settimane certamente si attendono altre prenotazioni per una città che sta riscoprendo numeri importanti dagli eventi di bassa stagione ma vuole crescere ancora fino a settembre.

Luca Pizzagalli