"Prenotazioni in forte crescita dagli inglesi"

La stagione estiva del ’Fellini’ è ripartita in questi giorni, con i primi voli da Budapest, Kaunas, Praga e Palermo. Domani il primo volo della stagione da Cracovia, giovedì riparte il volo della Ryanair da Londra. Proprio il mercato inglese è quello sul quale ha scommesso forte la Riviera quest’anno. Al volo di Ryanair, si aggiungeranno molto presto quelli da Londra operati da EasyJet e British airways. Il volo di EasyJet farà il suo esordio il 16 aprile, quello di British il 12 maggio. Si arriverà, quest’estate, a 10 voli a settimana da Londra, grazie ai collegamenti operati dalle tre compagnie. E l’andamento delle prenotazioni è positivo. "Siamo certi che il mercato britannico quest’anno riserverà tante soddisfazioni – spiega Emanuele Burioni, direttore di Apt – Gli aerei di Ryanair viaggiano con una percentuale di riempimento molto elevata. E stanno andando bene le prenotazioni anche per le rotte di EasyJet e British airways". Parlano i numeri. "Per i primi voli di EasyJet da Londra e da Basilea (l’altra destinazione operata dalla compagnia) le prenotazioni sono superiori all’80 per cento. È un ottimo dato, se consideriamo che questo è il primo anno che EasyJet vola a Rimini". Bene il volo da Londra, ma "non meno importante – prosegue il direttore di Apt – è quello da Basilea. La Svizzera è un mercato strategico per la Riviera".

Tornando agli inglesi, Apt si attende numeri importanti. "Stiamo sondando l’andamento delle prenotazioni dei turisti stranieri in Riviera, e il mercato inglese per il momento è uno di quelli che sta crescendo di più sia in percentuale che in numeri assoluti. È un ottimo segnale per l’estate 2025".

ma.spa.