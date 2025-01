"Prenotazioni ok negli alberghi"

"Nella nostra struttura – afferma Piero Marini del Demo Hotel – abbiamo richieste per tutto il periodo Sigep, con permanenza media di quattro giorni, e ricavo medio per suite di 260 euro: direi eccellente, siamo molto soddisfatti. Il Demo design emotion dopo tre anni di attività ha superato abbondantemente ogni aspettativa. L’idea di creare un nuovo ed unico nel suo genere spazio ricettivo è diventato un punto di riferimento per il settore dell’ospitalità. Abbiamo albergatori di tutt’Italia che soggiornano da noi per portare a casa una ispirazione". E in vista del Sigep le prospettive sono ottime.