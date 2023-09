Prepara la conserva e scatena l’inferno

Prepara la passata di pomodoro e inavvertitamente scatena un incendio di grosse proporzioni che solo l’intervento tempestivo di due squadre dei vigili del fuoco ha permesso di domare. È accaduto ieri in viale Venezia a Riccione, nel quartiere San Lorenzo. Le fiamme hanno completamente avvolto una rimessa sul retro di una casa e si sono propagate rapidamente nell’area circostante. Una densa colonna di fumo nero si è sollevata sopra i tetti delle case, facendo impensierire i riccionesi. Anche perché, a quell’ora, nella zona di San Lorenzo, erano in corso delle esercitazioni aeree e per un po’ si è pensato che l’incendio fosse stato causato dallo schianto al suolo di un velivolo. Per fortuna non si è trattato di nulla di così grave, ma di un semplice incidente domestico che ha comunque generato grande apprensione.

L’allarme è scattato attorno alle 13. A quell’ora la padrona di casa – una donna di 83 anni – si trovava sul retro ed era intenta a prepare la passata di pomodoro, attività tipica di questa stagione. Stando ad una prima ricostruzione, a un certo punto avrebbe lasciato una padella accessa sul fuoco. Per cause ancora da chiarire, le fiamme sarebbero entrate in contatto con il contenitore del Gpl utilizzato per alimentare il fornello, innescando rapidamente un incendio incontrollato che ha coinvolto la rimessa, un garage, alcuni capanni e una legnaia, andata completamente distrutta. Sul posto sono accorse a sirene spiegate due squadre dei vigili del fuoco da Rimini e Cattolica. Nel giro di circa quaranta minuti, il rogo è stato circoscritto dall’intervento del personale del 115, anche se le operazioni di bonifica dell’area sono proseguite fin dopo le 17.

I vigili del fuoco sono riusciti ad evitare che l’incendio danneggiasse una macchina parcheggiata nel garage. Per fortuna l’anziana è uscita completamente incolume dalla disavventura: è stata visitata sul posto dai sanitari del 118 accorsi a sirene spiegate con l’ambulanza, ma non ha riportato ustioni o intossicazioni di alcun tipo ed è stata dichiarata fuori pericolo. Per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso, viale Venezia è rimasta chiusa al traffico. Sul posto, per gli accertamenti, anche le pattuglie della polizia locale di Riccione.

Lorenzo Muccioli