"Prepariamo i ragazzi al futuro"

Sponsor storico di ‘Cronisti in classe’ è il Gruppo Sgr di Rimini, azienda leader nella fornitura dei servizi di efficienza energetica. "Crediamo da anni nel progetto de il Resto del Carlino – commenta il direttore generale Demis Diotallevi – che valorizza l’espressività dei ragazzi nel rapporto col mondo dell’istruzione, dove siamo presenti con moltissime iniziative del programma ‘Sgr per la Scuola’ e ‘Sgr per la Cultura’. Stimolare attenzione ai temi della transizione ecologica fa parte del senso di responsabilità di un’azienda come la nostra, che dialoga con decine di migliaia di famiglie sul territorio".

Ci può citare qualche progetto?

"Quest’anno Sgr per la Scuola ha integrato i soliti appuntamenti legati al contrasto di bullismo e cyberbullismo, anche a un progetto che parla di affettività, primi amori. Per saperli riconoscere, proteggerli, mantenerli veri e genuini, oltre che rispettosi. In dieci anni abbiamo coinvolto oltre 15mila studenti".

In questi anni di collaborazione, cosa pensa dei ragazzi e del loro coinvolgimento?

"‘Cronisti in classe’ si integra perfettamente nel percorso di ragazze e ragazzi che cominciano a preparare il loro futuro, fondato sulla conoscenza. Un processo di crescita che porta da adulti a fare scelte consapevoli. Si tratta di sviluppare una coscienza critica con una capacità di discernimento, con la possibilità di mettere in discussione anche ciò che viene detto da fonti autorevoli che talvolta si limitano a fare da megafono a slogan poveri di contenuto".

Un augurio ai ragazzi?

"Siate voi stessi nei testi che scriverete. Siate critici anche rispetto alle fonti, confrontatele e poi esprimete un giudizio. Siate voi i fact checker del vostro pensiero. Confrontatevi soprattutto con chi la pensa diversamente da voi. Sappiate che sul fronte ambientale, in particolare sulle energie, sulle possibilità di risparmio, sulla sostenibilità, il Gruppo Sgr è pronto a dare chiarimenti a chi lo chiederà".

Rita Celli