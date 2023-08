Presenta oggi il suo romanzo

Attrice, conduttrice televisiva e anche scrittrice, Natasha Stefanenko oggi a Riccione presenterà il suo romanzo Ritorno nella città senza nome, ambientato in una Russia segreta. L’appuntamento è alla libreria Mondadori in viale Dante (18,30). La trama parte da un’allarmante comunicazione della madre. Natasha si precipita alla stazione Jaroslavskij di Mosca per salire sul treno 572 diretto a nord. Sa che qualcosa di terribile è già accaduto: il padre Sergej, ingegnere nucleare e convinto sostenitore della politica sovietica, è scomparso improvvisamente. Il timore di una terribile verità e l’opprimente sensazione di essere pedinata l’accompagnano in tutto il viaggio fino alla città natale, che per ragioni militari non compare sulle carte geografiche.