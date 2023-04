Presentazione del libro postumo di Marco Pivato

Oggi alle 17, nella sala cineteca della biblioteca Gambalunga, verrà presentato nell’ambito della rassegna ‘Libri da queste parti’, il libro postumo di Marco Pivato Ascoltami, non dire nulla. È una storia toccante, in cui la vita dell’autore si lega intrinsecamente con le pagine del romanzo, e lo fa raccontando le scelte di uno scienziato cinquantenne che lavora a Gällivare in Lapponia. Il protagonista intraprende un viaggio in Sicilia, per instaurare un dialogo fra sé, il mare e una giovane interlocutrice.

Un romanzo che "conforta e addolora perché di Marco ci fa conoscere una delle aspirazioni più profonde" ha scritto nell’introduzione al libro il saggista Piero Meldini.