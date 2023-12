Presentazione del team Gresini. Marquez in pista al Cocoricò

Il primo ballo non si scorda mai. E quello di Marc Marquez con la Ducati del Team Gresini racing si terrà sulla pista del Cocoricò. Sarà sotto la Piramide che il Team Gresini presenterà i propri piloti e le moto nelle varie categorie. Appuntamento nel pomeriggio del 20 gennaio.

La Piramide del Cocco si illuminerà per accogliere le squadre. I primi a scendere in pista, ma quella da ballo della discoteca, saranno i piloti del Team di MotoE. A seguire toccherà ai colleghi che porteranno sull’asfalto le Moto2 del Team. Infine, verso le 18,30 toccherà ai campioni della classe regina, la MotoGp. Dunque sarà la prima volta di Marc Marquaz, il pluricampione del mondo in MotoGp che cerca di rilanciarsi con la Ducati. Si presenterà ufficialmente dopo i test svolti a Valencia. Marc ritroverà come compagno di team il fratello Alex, che la moto la conosce bene ed ha ottenuto buoni risultati quest’anno. Per Marquez comincia anche il confronto a distanza con il campione del mondo Bagnaia, sempre su Ducati. Mentre il team ufficiale di Borgo Panigale si presenterà a Madonna di Campiglio dal 21 gennaio, Marc e il team Gresini hanno scelto un’altra musica, nella Piramide di Riccione.