Presentazione della nuova app. Pregaudio

Sarà presentata questa sera la nuova versione dell’app Pregaudio, nata dieci anni fa a Riccione su idea di don Franco Mastrolonardo e ora seguita in tutti i continenti. L’appuntamento è per le 21 sul canale YouTube della stessa applicazione gratuita. La serata che chiude il ciclo d’incontri ‘l Cielo nella rete, Internet e il Vangelo’, organizzato nell’ambito della rassegna ‘Testimoni di Speranza’, vedrà protagonista lo stesso don Franco, parroco della chiesa Gesù Redentore di Riccione, nonché fondatore del Punto Giovane, dove con il contributo di tantissimi ragazzi della medesima associazione è stata messa a punto l’app. Si parlerà di come sono nate queste due realtà, della preghiera a portata di smartphone, della passione tecnologica ed educativa dello stesso sacerdote e dell’investimento fatto nel rinnovare l’app. In collegamento anche Nicolò Scarpa l’informatico che ha curato la nuova versione di questa applicazione.