"Presenteremo a Rimini un manuale contro le molestie"

"L’associazione nazionale alpini partecipa alla marcia degli uomini. Intanto l’Ana la prossima settimana presenterà a Rimini il manifesto culturale sul tema delle molestie, e il relativo ’Manuale di consapevolezza controlemolestie.it, che potremmo chiamare manuale d’uso, che sarà pubblicato sul nostro sito, rivolto a tutte le associazioni con le quali avremo una serie di incontri proprio per affrontare il tema". Parla Massimo Cortesi, responsabile comunicazione dell’Associazione nazionale alpini. "Credo che ci vada riconosciuto di essere l’unica associazione a base soprattutto maschile, con oltre 330mila soci, che si è presa carico di questa questione, per fare operativamente qualcosa nella società, non per risolvere ma cercare almeno di contribuire a quello che è un problema culturale trasversale. Non è un problema degli alpini, è un problema della nostra società. Gli alpini si impegnano in questo senso. Noi non vogliamo essere parte del problema, ma parte della soluzione".

"Quanto alla questione che alcuni hanno sollevato – aggiunge – ‘ma gli alpini si devono scusare’, ricordo che in realtà subito dopo l’Audunata di Rimini attraverso il presidente Sebastiano Favero, l’Ana aveva chiesto scusa. Aveva chiesto scusa a nome di suoi soci che eventualmente si fossero resi protagonisti di episodi di molestie". "Ciò detto - continua – non facciamo questa iniziativa per giustificare le nostre adunate, non ne abbiamo bisogno. Abbiamo cento anni di storia che parlano per noi. Facciamo questa iniziativa perché ci siamo resi conto dopo l’adunata di Rimini che questo problema è molto più complesso di quanto si poteva ritenere. Non possiamo ridurlo a goliardia, è un problema culturale adesso molto più sentito, e deve essere così. Noi ci proviamo, mettiamo tutte le nostre energie come sempre. Noi lavoriamo sempre in difesa dei più deboli, dei disabili, delle presone indigenti, degli anziani".