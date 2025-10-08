Presenze estive in calo, la ritirata degli hotel

L’avanzata di affitti brevi e villaggi vacanza mentre gli hotel battono in ritirata. I dati di luglio e agosto pubblicati dalla Regione rendono la crescente difficoltà del comparto alberghiero, mentre la ricettività ex alberghiera vola.

Se si guardano i dati riferiti alle presenze in hotel, i passivi sono molto più pesanti rispetto a quelli generali. In luglio il comparto alberghiero perde il 6,9%, quindi il doppio rispetto al dato generale (-3,5%). In agosto il segno meno arriva al 6,1% (dato generale -3,5%). Anche in giugno, additato dall’amministrazione comunale come molto buono, gli hotel arretrano (-2%, mentre il dato generale è +1,6%). A fronte di questi numeri l’extra alberghiero, ovvero gli alloggi per turisti e villaggi vacanza, decollano. In agosto questo settore vale oltre il 23% del totale delle presenze segnando un +5,8%. E’ come se un turista su quattro avesse soggiornato in appartamento o villaggio e non in albergo. Meglio ancora fanno in luglio (+10,3%) e in giugno (+18,5%).

Tornando al dato complessivo si tratta di "quasi tre milioni di presenze turistiche nei primi otto mesi dell’anno - sottolineano dall’amministrazione -. Riccione conferma la propria solidità turistica". In municipio vedono il bicchiere mezzo pieno nonostante in piena estate, luglio e agosto, abbiano segnato dei passivi importanti. All’opposizione vedono il bicchiere mezzo vuoto e c’è chi chiede di resettare le politiche di comunicazione. Il ragionamento posto da Azione è semplice: se le politiche di comunicazione del Comune si sono rivolte solo sul mercato italiano, e questo è in fase di arretramento, allora non hanno funzionato. Dunque "a questo punto serve una decisa svolta: stop alle consulenze come Kpmg, stop ai consulenti esterni, stop alle centinaia di migliaia di euro sprecate in comunicazione come quella che ha riguardato Gerry Scotti che non ha portato nulla a Riccione. Ridondante il canale di Riccione welcome e la consulenza a Radio bakery. Si apra finalmente un confronto con la città e gli operatori". La lettura dell’amministrazione va nella direzione opposta. "Questi numeri – spiegano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore al Turismo Mattia Guidi – mostrano come il brand Riccione e il comparto turistico pubblico e privato, a fronte di un mercato turistico e di una situazione economica generale in evoluzione, abbiano saputo reagire a un contesto complesso con una strategia di promozione solida e innovativa. Come amministrazione abbiamo iniziato un percorso di investimenti diversificati in comunicazione, oltre a quelli strutturali e di rigenerazione della città, scegliendo di integrare canali tradizionali e digitali per raggiungere pubblici diversi, raccontando una Riccione contemporanea, accogliente e autentica".

Andrea Oliva