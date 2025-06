Presenze negli hotel, scatta l’allarme rosso. Federalberghi: "Calo del 6% da inizio anno"

Riccione, c’è un problema. Guardando ai dati turistici dei primi quattro mesi dell’anno, in Federalberghi è scattato un campanello di allarme. Le presenze sono diminuite del 4,6% una percentuale significativa, ma "quelle relative all’alberghiero – spiega il presidente di Federalberghi, Claudio Montanari – segnano addirittura un segno negativo del 5,8%. E’ un dato molto significativo al quale fa da contraltare il risultato positivo delle presenze extra alberghiere che hanno segnato un +4%". I turisti diminuiscono mentre gli hotel soffrono oltre misura e gli appartamenti in affitto ai vacanzieri aumentano la propria quota di mercato. "Visti i dati non userei toni trionfalistici" prosegue Montanari, inviando una stoccata all’amministrazione che aveva commentato i numeri definendoli "incoraggianti".

"I trionfalismi sono fuori luogo in un momento in cui appare un problema di crescita e tenuta. Assistiamo a una significativa perdita ed è un campanello di allarme". La difficoltà riscontrata nella clientela italiana, in diminuzione, è sempre più evidente, "mentre l’aumento degli stranieri non è un elemento oggi in grado di compensare le difficoltà dei vacanzieri italiani. Infatti come rilevato dalla stessa Kpmg, chiamata dal Comune ad analizzare la condizione turistica di Riccione, avevano evidenziato la dipendenza dal turismo italiano che copre circa l’80% del totale". La complessità del mercato interno nazionale è resa ancor più evidente dal dato di aprile. E’ in crescita dell’1,8%, ma quest’anno poteva contare sulla Pasqua, che un anno fa era caduta in marzo. "E’ evidente che dobbiamo guardare al periodo marzo-aprile nel suo complesso per vedere com’è partita la stagione primaverile. E il dato complessivo è negativo. A marzo perdiamo addirittura il 23%".

Cosa fare? "La riflessione di Kpmg aveva individuato un problema nell’eccessiva dipendenza dal mercato nazionale. Dunque ci chiediamo: quali sono le azioni intraprese per sostenere il mercato nazionale in attesa che cresca la clientela straniera?". Intanto si guarda a giugno, che sta andando lievemente meglio di un anno fa, "ma grazie alla Pentecoste che sta attirando i tedeschi".

Andrea Oliva