"Presepe tra i rifiuti abbandonati Ci vuole la raccolta porta a porta"

Un arrivo insolito dei Re Magi… tra i rifiuti. A Santarcangelo, dopo l’evento dell’Epifania legato al presepe vivente, è scoppiata la polemica tra il gruppo politico ‘Santarcangelo in azione’ (Italia Viva e Azione), i residenti, e gli amministratori. "Il 6 gennaio si è tenuto il suggestivo presepe vivente, organizzato dalla nostra parrocchia – dicono da Santarcangelo in azione – C’è stata una grande partecipazione di fedeli ed è stata anche un’occasione importante per la nostra comunità. Il momento ha però visto l’arrivo dei Re Magi tra i rifiuti su via Ruggeri. Molti cittadini ci hanno segnalato poi che la situazione di degrado non riguardava solo l’isola ecologica. I bidoni straboccavano di rifiuti nelle vie del borgo, pieno di turisti, e con quasi tutti i negozi aperti". Il gruppo continua: "Per una città che deve investire su un turismo di qualità, a sostegno delle nostre realtà commerciali, la gestione dei rifiuti in centro continua a essere fortemente carente, con la presenza di cassonetti e bidoni spesso pieni e sporchi". Santarcangelo in azione propone "l’adozione del sistema di raccolta rifiuti ‘porta a porta’, con servizi dedicati alle attività commerciali, per eliminare i cassonetti presenti in centro. Chiediamo inoltre all’amministrazione un maggiore controllo e di intervenire sul gestore affinché certi disservizi non si ripetano". Molti residenti sono d’accordo con questa soluzione: "Per evitare che i rifiuti si accumulino, potremmo introdurre multe salate per chi viene sorpreso a buttare i propri rifiuti per terra o per chi non utilizza correttamente il sistema di raccolta differenziata. Inoltre, potremmo incentivare i commercianti a prendersi cura della propria area attorno al negozio".