Presepi realizzati a mano in mostra fino a domani

Accomunate dalla passione dei presepi, nel tempo ne hanno realizzati così tanti che ora se ne contano circa 300, rigorosamente fatti a mano. All’opera Anna Tacchi, ex insegnante delle scuole elementari (nella foto), con le sorelle Carla e Ivana, che della creatività e della fantasia hanno fatto un’autentica arte. Nell’esposizione fino a domani aperta al pubblico nel salone accanto alla chiesa di Scacciano (Misano), di presepi se ne possono ammirare di tutti i tipi, anche etnici, di tutte le dimensioni e svariati materiali. Tra i tanti ce n’è addirittura uno che l’ex maestra ha realizzato con tutti i tipi di uova, da quelle di struzzo a quelle di quaglia, oca, galline e gabbiani. E non manca la Natività napoletana. "Quando insegnavo – racconta Anna Tacchi – avevo coinvolto anche i miei alunni. Di quelli fatti con loro, in mostra ne abbiamo due: uno in un tino, realizzato con i tappi di sughero, e uno fatto con le mollette americane. Chi desidera venire a vederli ha tempo fino all’Epifania dalle 15 alle 19. Tra i tanti anche un presepe realizzato da mia sorella Carla, che costruisce le statuine con la tecnica della ceramica a freddo, crea vestitini e animali, fa tutto lei. Tra altri quelli creati con le foglie di mais e di banano, nonché con le conchiglie". La Tacchi conclude: "Chi viene da noi può cogliere l’occasione per visitare anche il presepe meccanico e gli otto diorami creati da Walter Meluzzi. Ampio 14 metri quadri, è allestito nella vecchia scuola elementare davanti alla chiesa". ni. co.