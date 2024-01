Presi due rapinatori traditi dalle maschere

Avevano compiuto rapine anche a Rimini due uomini, un 48enne e un 54enne arrestati per tentata rapina a Terni. In auto, poggiata sul tappetino, i due sono stati sorpresi con una borsa contenente due maschere in lattice, raffiguranti due uomini anziani, situazione che ricordava il noto film americano sui rapinatori di banche ‘"Point Break". Inoltre, sempre nell’auto, gli agenti hanno rinvenuto un punteruolo e un contenitore con due mazzi di fascette da elettricista. I due sono stati portati in questura, dove è emerso che la patente del 48enne, che era alla guida, era falsa, inoltre è risultato pluripregiudicato con varie denunce, anche per stupefacenti, e diversi arresti per rapina, reati commessi a Ravenna, Napoli, Rimini e Lanciano, e attualmente sottoposto alla misura della detenzione domiciliare.