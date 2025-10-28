Presi i ladri di stagione. Razzie negli hotel chiusi, merce rivenduta ai market

Appena calano le serrande e la stagione finisce, loro arrivano. Puntano agli hotel chiusi, quelli dove restano le ultime scorte di vino, olio e generi alimentari: un bottino facile da razziare e poi piazzare nei minimarket della zona. Sono le bande di ladri specializzate in furti nei magazzini o nelle dispense di hotel, bar e ristoranti, vero e proprio incubo degli esercenti della zona sud di Rimini. Uno degli ultimi colpi è avvenuto la scorsa settimana a Bellariva, dove i ladri avevano preso di mira un albergo chiuso da pochi giorni. I malviventi sono entrati forzando la porta laterale sinistra, probabilmente con un piede di porco, e hanno fatto sparire di tutto: bottiglie d’acqua, vino, olio, barattoli di olive, un aspirapolvere, un tostapane, perfino alcuni quadri appesi alle pareti.

La fuga però è durata poco. Verso le 22.30 della sera stessa, gli uomini della squadra giudiziaria della polizia locale di Rimini hanno intercettato un’auto sospetta che si aggirava a fari spenti dalle parti di Miramare. A bordo c’erano quattro persone – due uomini e una donna, tra i 40 e i 45 anni – e nel bagagliaio gli agenti hanno trovato un campionario di oggetti rubati, perfettamente corrispondenti alla refurtiva sparita poche ore prima dall’hotel di Bellariva. Bottiglie di vino, elettrodomestici, scatolame, per un valore complessivo di circa 600 euro.

Le telecamere di sorveglianza interne alla struttura non hanno lasciato spazio ai dubbi: erano loro. Tre sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. Nei confronti del quarto, un 45enne che teoricamente si sarebbe dovuto trovare agli arresti domiciliari, è arrivata anche una denuncia per evasione. Dopo qualche giorno, l’uomo è stato nuovamente beccato dagli agenti – questa volta mentre girava in auto, ancora con i fari spenti – e per lui il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. Tutta la refurtiva è stata restituita al proprietario.

Gli investigatori non hanno dubbi: dietro questa serie di colpi c’è un gruppo ben rodato, abituato a muoversi tra le strutture chiuse appena dopo la stagione turistica, quando il lungomare si svuota e le telecamere restano le uniche sentinelle accese.

Negli ultimi mesi, la zona sud di Rimini è stata letteralmente presa d’assalto. Lo scorso fine settimana la polizia di Stato aveva arrestato un quarantenne algerino, pluripregiudicato, sorpreso dentro l’hotel Cenisio di Bellariva con una pinza ancora in mano. Anche in quel caso la porta era stata forzata e l’uomo stava rovistando tra le stanze in cerca di soldi e bottiglie. Gli agenti lo avevano scovato nascosto in mansarda dopo che il proprietario, collegato al sistema di videosorveglianza, aveva notato movimenti sospetti e dato l’allarme.

Poco tempo prima, ignotiavevano sfondato con un tombino la vetrata del ristorante Ambasciata di Mare di viale Regina Margherita, portando via il fondo cassa e alcune bottiglie di vino. Pochi giorni prima era toccato alla pizzeria Tin Bota di Rivazzurra, dove un ladro solitario aveva forzato la porta d’ingresso con un piede di porco e si era dileguato prima dell’arrivo del titolare.

E non è finita. A fine agosto, un altro episodio curioso: le bottiglie di prosecco e spumante rubate all’albergatore Corrado Della Vista sono ricomparse sugli scaffali di un minimarket della riviera. L’etichetta con il marchio "Della Vista" non lasciava spazio a interpretazioni: erano proprio le sue. Il titolare del negozio è stato denunciato per ricettazione e il materiale restituito al legittimo proprietario.

