"Presi provvedimenti disciplinari"

"Con la sentenza odierna (di ieri, ndr) nei confronti di alcuni dipendenti della polizia locale di Rimini, ai quali sono stati contestati fatti gravissimi commessi durante lo svolgimento della loro attività di servizio, si chiude il primo grado di una vicenda giudiziaria che era nata a seguito di alcune segnalazioni portate all’attenzione dell’autorità giudiziaria proprio dalla polizia locale di Rimini e a cui il Comune di Rimini aveva da subito fornito il massimo sostegno e collaborazione". Attacca così Palazzo Garampi nel commentare il pronunciamento in primo grado del Tribunale.

"Il Comune di Rimini, una volta lette le motivazioni della sentenza (per cui i giudici si sono riservati 90 giorni di tempo, ndr), adotterà i provvedimenti previsti per questi fatti, secondo quelle che sono le norme vigenti in materia e le relative procedure amministrative. Si ricorda infine che i dipendenti imputati, sin all’avvio dell’indagine, sono sottoposti a procedimento disciplinare e sono stati immediatamente trasferiti al di fuori del loro ambito operativo e destinati ad altre attività".