Presidente Assobalneari Italia

"Dal Colle il presidente Mattarella critica la scelta del Governo di tutelare, attraverso la proroga, le imprese balneari italiane dagli attacchi di Bruxelles che vorrebbero gare per tutte le attività del nostro Paese che ancora resistono agli assalti delle multinazionali. Mi riferisco alle imprese balneari, campeggi, porti turistici, ristoranti, alberghi, ormeggiatori, imprese della nautica, ma anche i taxi, gli ambulanti per citarne alcuni". Lo afferma Fabrizio Licordari, presidente Assobalneari Italia.

"Sono certo che il presidente Meloni – continua – avrà modo di chiarire al Capo dello Stato che questa proroga, peraltro già prevista di fatto nella legge sulla concorrenza di Draghi, è finalizzata ad appurare che la risorsa rappresentata dalle coste è ancora ampiamente disponibile e sarà il nocciolo dirimente per applicare con correttezza la Direttiva Servizi Bolkestein, senza procedure selettive per le imprese italiane, come ha detto lo stesso Frederik Bolkestein nel parlamento italiano anni fa". Insomma, niente bandi, secondo Licordari. "Questo Governo – conclude – sta dando la priorità ai temi dell’ occupazione e della difesa della impresa italiana, e non di sottostare ai diktat di Bruxelles alla quale l’ Italia era fin troppo abituata. Siamo convinti che il presidente Mattarella saprà dare la priorità a questi temi che già oggi per Giorgia Meloni ed il parlamento rappresentano il fulcro della vicenda: lavoro, occupazione, pil, difesa dell’italianità e delle sue eccellenze".

Mario Gradara