"Presidente Bonaccini Chiude la 39esima Edizione della Fiera del Tartufo Bianco"

Sarà il presidente della Regione Stefano Bonaccini a chiudere la 39esima edizione della Fiera nazionale del tartufo bianco di Sant’Agata Feltria. Il governatore avrebbe dovuto inaugurare questa edizione 2023, ma un impegno istituzionale a Roma dell’ultimo secondo ne ha impedito la partecipazione. A ‘sostituirlo’ è poi arrivato l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini. Bonaccini terrà anche un breve discorso di chiusura, una sorta di saluto istituzionale per un’edizione davvero strepitosa. I numeri, per un evento a ingresso libero, sono sempre difficili da proporre, ma nelle quattro domeniche precedenti si parla di non meno di 25mila-28mila presenze ogni giornata, grazie anche al beltempo che ha caratterizzato fin qui la fiera. In realtà, le alte temperature hanno anche avuto una controindicazione importante. "Qualcuno si chiede come mai entrando a Sant’Agata non si venga investiti dal profumo intenso del tartufo bianco pregiato come un tempo – spiega Marini Tartufi di Acqualagna, fresco vincitore del premio miglior tartufo 2023 – Con temperature del genere il bianco pregiato non si può esporre previa la sua decadenza. Inoltre questa produzione si mantiene solo per 3 giorni circa, contro le due settimane canoniche". L’esperto tartufaio invita però a far attenzione: "Le palline più piccole – e in fiera se ne trovano per ogni fabbisogno – sono identiche per qualità e proprietà a quella grandi, ma costano la metà". Intorno alle 16.30 sua maestà il re tartufo passerà il testimone a Babbo Natale, protagonista della manifestazione ‘Il Paese del Natale’ (cinque giornate a dicembre).