Presidio alla Fontanot: "No ai licenziamenti"

I dipendenti della Fontanot protesteranno fino a quando non verranno ritirati i licenziamenti. Ieri si è tenuto il primo presidio per dire no ai licenziamenti che si prospettano per i 37 dipendenti dell’azienda dopo che il giudice ha negato l’avvio della procedura per la cassa integrazione straordinaria. Ieri mattina verso le dieci davanti all’azienda, insieme ai dipendenti, c’erano i vertici locali e regionali dei sindacati Cgil, Cisl e Uil e le categorie sindacali dei lavoratori del legno. In prima linea c’era anche la consigliera provinciale con delega al Lavoro Alice Parma. La richiesta della consigliera come anche dei sindacati rimane la medesima: avviare con urgenza la procedura che porti alla cassa integrazione. Ad attendere una risposta sono 37 dipendenti rispetto ai 111 che l’azienda contava nel momento in cui è iniziata la fase che ha portato alla liquidazione giudiziale. Oggi sindacati e istituzioni vogliono cercare un modo per tutelare i lavoratori. Intanto Cgil, Cisl e Uil sottolineano come "il curatore ha implacabilmente aperto la procedura di licenziamento collettivo. Questa decisione rischia di lasciare in mezzo alla strada 37 famiglie. È infatti questo il loro destino senza gli strumenti di politiche attive che la Regione si sarebbe resa disponibile a mettere in campo con il ritiro dei licenziamenti e l’apertura della Cigs". In precedenza si era interessata anche Emma Petitti, presidente dell’Assemblea regionale, decisa a portare il caso in via Aldo Moro sottoponendolo all’assessore Vincenzo Colla.

A sostenere la causa c’è anche la consigliera regionale del Pd, Nadia Rossi, ieri impegnata in assemblea a Bologna. "Sono a fianco dei lavoratori in presidio e con il pensiero. Ho visitato Fontanot subito dopo l’alluvione per constatare i danni del disastro che si è abbattuto sul nostro territorio. La situazione è complessa, e mi unisco alle preoccupazione dei lavoratori per la scelta del tribunale di non garantire la cassa integrazione e di aprire invece ai licenziamenti". Il paradosso, precisa la consigliera, è che si tratta di lavoratrici e lavoratori specializzati, cuore della professionalità del riminese e di quel tessuto imprenditoriale che caratterizza il territorio. "C’è ancora la speranza che partano gli ammortizzatori sociali per accompagnare queste persone verso un percorso strutturato di sostegno – continua Rossi – La Regione è vigile sulla vicenda. Mi associo alle richieste delle organizzazioni sindacali e mi auguro che il tribunale ci ripensi e si muova per tutelare i lavoratori dell’azienda".

La battaglia non si ferma. "Venerdì –spiegano i sindacati – è previsto un incontro tra organizzazioni sindacali e curatore. In quella sede saranno ribadite le ragioni dello stato di agitazione e si tenterà di scongiurare i licenziamenti con gli strumenti a disposizione, confermati dal ministero del Lavoro e messi a disposizione dalla Regione".

Andrea Oliva