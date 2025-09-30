Presidio e flash mob per la Palestina

Una domenica mattina diversa a Cattolica. Piazza Roosevelt si è trasformata in un luogo di protesta e solidarietà: circa duecento persone si sono radunate davanti al Comune per un flash mob e presidio a sostegno del popolo palestinese. L’iniziativa, nata dal basso e promossa da due cittadini, Anna Maria Sanchi e Claudio Roncarati, ha raccolto un numero importante di partecipanti, segno che anche nella Regina cresce l’urgenza di prendere posizione di fronte a quanto accade a Gaza.

Gli organizzatori hanno spiegato chiaramente il senso della mobilitazione: "Perché un flashmob per Gaza? – spiegano Roncarati e Sanchi –. Perché ad oggi si contano 60mila morti di cui 20mila bambini. Secondo i dati di Save the children ogni ora muore un bambino, colpito da un proiettile o nel crollo di un edificio, di fame, o ancora per una malattia non curata". Un messaggio forte, che non si è fermato ai numeri ma ha voluto rimarcare la gravità delle violazioni del diritto internazionale. "Bombardare case, scuole, ospedali, affamare uccidere bambini e civili inermi sono crimini di guerra e nulla può giustificare i crimini di guerra, nulla, neppure la disumana strage compiuta da Hamas il 7 Ottobre 2023. Nel mondo sta crescendo un sentimento forte di dolore e protesta" concludono.

Alla manifestazione erano presenti anche la sindaca Franca Foronchi e rappresentanti dell’amministrazione comunale.