Preso a pugni in centro Aperta un’inchiesta

Come promesso, ieri Filippo Marcuccio, lo studente 24enne presunta vittima di un "agguato omofobo" in un locale della Cantinette nella notte tra venerdì e sabato, si è presentato alla stazione dei carabinieri di Rimini Centro per sporgere la denuncia-querela (quindi con richiesta di punire i colpevoli dell’aggressione) dopo il pestaggio subito, secondo la versione fornita anche agli investigatori, "dopo avermi visto baciare un mio amico".

Ora la palla è passata all’Arma dei carabinieri, che valuterà le dichiarazioni rese dal 24enne studente fuorisede residente a Rimini, procedendo a trasmettere il tutto alla Procura della Repubblica per l’apertura di un fascicolo di indagine per il reato di lesioni personali gravi, volto a individuare i responsabili dell’aggressione. Secondo la testimonianza della presunta vittima, che ha riportato a seguito della rottura del setto nasale e varie tumefazioni sul volto una prognosi di 25 giorni dopo essersi presentato autonomamente in Pronto soccorso il giorno dopo il pestaggio, Filippo nella notte tra venerdì e sabato si trovava alle Cantinette "con alcuni amici per festeggiare il compleanno – questo quanto ribadito davanti ai militari anche ieri dal 24enne all’atto della denuncia-querela –. Ci stavamo divertendo fuori dal locale quando un po’ per scherzo io e il mio amico, con cui non ho alcun tipo di relazione, abbiamo iniziato a baciarci per gioco". Da qui, sempre secondo le ricostruzioni del ragazzo: "Sono entrato da solo nel locale e lì ho notato due ragazzi che mi stavano seguendo. Mi hanno rivolto insulti, poi uno mi ha afferrato la spalla per voltarmi e sono arrivati i pugni". Spetterà ora all’autorità giudiziaria ricostruire i fatti.