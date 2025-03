Preso di mira dal finto carabiniere: "Ecco come ho sventato la truffa"

"Erano le 12 e 40 di giovedì 13 marzo. Mi suona il telefono fisso di casa. Rispondo. E’ la voce di un uomo, che mi chiede chi sono. Io gli dico nome e cognome. Lui fa: ’sono un maresciallo dei carabinieri del comando di via Alberto Dalla Chiesa, qui a Rimini. In casa tiene denaro e gioielli?". Comincia così il racconto dettagliatissimo di un tentativo di truffa subìto - ma prontamente sventato dopo rapide verifiche con i responsabili dell’Arma - da un 80enne che abita al Ghetto Turco, zona Parco Pertini.

Quindi?

"A quel punto mi dice: ’noi abbiamo arrestato due neri, gli abbiamo perquisito le tasche. Dentro avevano dei bigliettini, in uno era scritto il suo nome. Per questo la stiamo chiamando".

E lei?

"All’inizio gli ho detto che ero pronto ad andare al comando: ’abito vicino’. Lui mi ha detto ’non serve che venga’. Qualcosa non quadrava. E senza mezzi termini gli ho gridato: ’lei è un truffatore, non provi neanche a chiedermi dei soldi’. Lui mi ha risposto, con una voce nasale, e senza perdere la calma: ’non sono un truffatore, è lei che non vuole collaborare con i carabinieri".

Quasi una minaccia.

"Già. Gli ho replicato a muso duro: ’io voglio collaborare con i carabinieri, ma non con i truffatori’. E a quel punto ho chiuso il telefono. E ho chiamato i carabinieri al 112. Mi ha risposto un’operatrice da Bologna. Cui ho raccontato cosa stava succedendo. Ho anche chiesto di essere messo in contatto con i carabinieri della stazione di Miramare, o con quellii del comando di via Dalla Chiesa".

Li ha chiamati?

"Ho parlato con il comando: mi hanno confermato i miei sospetti: era una truffa. Aggiungendo che loro, i militari, convocano le persone quando hanno comunicazioni da fare. Non le fanno al telefono".

Finita lì?

"Per niente. Dopo una decina di minuti il finto maresciallo mi ha ritelefonato. E con una faccia tosta da premio Oscar mi ha chiesto se avevo chiamato i carabinieri, e cosa mi avevano detto. Al che io, sempre più arrabbiato, ho chiuso il telefono".

Gioco, partita e incontro?

"Macché, dopo qualche minuto ha richiamato di nuovo. Mi ha chiesto: ’senta, allora lei in casa tiene soldi, oro, gioielli?’. Gli ho risposto: ’sono un pensionato e non ho niente’. Quello mi dice: ’comunque li metta via, che ci sono ladri e malintenzionati in giro’. Ho sbattuto giù il telefono un’altra volta".

Si è arreso?

"No, mi ha richiamato dopo mezz’ora, ma ho chiuso appena ho sentito quella voce".

Ha sporto denuncia?

"I carabinieri, quelli veri, mi hanno detto che potevo rivolgermi alla polizia postale. Ma non l’ho fatto, almeno per ora. Però attraverso il giornale voglio mettere in guardia le persone anziane come me da questi delinquenti".

Mario Gradara